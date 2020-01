Der Sonntag in Adelboden

Um 13.30 Uhr geht der zweite Lauf über die Bühne (zum Liveticker).

Neben dem Pistenrand ist allerhand zu sehen. So zum Beispiel Daria Meier (22) aus Suhr, Simone Puchinger (29) aus Furtwangen, Flora Maurer (36) aus Zürich, Claudia Musiol (29) aus Thalwil und Yiqi Zhao (20) aus Zürich von den Eurodancers. Sie sorgen im Zielraum für Stimmung: «Wir sind eine Gruppe von 25 Tänzerinnen und treten je nach Anlass unter anderem Namen und in unterschiedlicher Besetzung auf. Aber immer zu fünft», sagt Flora Maurer, die Chefin der Truppe, die 12-facher Schweizer Meister im Cheer Dance ist. «Es ist eine Superstimmung hier. Und nein, kalt haben wir nicht. Wir halten uns durch die Bewegung warm.» Der nächste Auftritt sei nun ein Super Bowl-Event in der Samsung-Hall.