Der Souverän will die Kunsteisbahn sanieren

«Wir entscheiden über die Zukunft unserer Gemeinde», steht in der Einladung zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Kandersteg. Dabei wird die Kommune mit einer Gross­familie verglichen, in welcher das vorhandene Geld für das ganze Jahr reichen muss. Wenn es aber nicht reiche, alle Wünsche zu finanzieren, müsse sich die Familie überlegen, wo Geld gespart werden könnte.