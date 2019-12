Die Rothornstrasse muss dringend saniert werden

«Die Abwasserleitung Aareweg ist in schlechtem Zustand, ein Variantenstudium notwendig», sagte Andreas Michel, Böniger Gemeinderat Hoch- und Tiefbau, an der Gemeindeversammlung vom Freitag. Die 83 Votanten winkten den Nachkredit von 50000 Franken für die Projektierung einstimmig durch. Wegen grösserer Schäden müsse die Rothornstasse zeitnah saniert werden, so Michel weiter. Anwohnerin und Ferienwohnungsvermieterin Anita Kälin bat um rechtzeitige Information vor dem für 2020/2021 geplanten Baubeginn. Einstimmig bewilligte der Souverän den Verpflichtungskredit von 740'000 Franken.