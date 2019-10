Drei Kandidaten für zwei Sitze – Gerber und Heim bleiben im Amt

Wie Gemeindeverwalter Nils Fiechter mitgeteilt hat, sind für die beiden Sitze drei Kandidaturen fristgerecht bei der Gemeindeverwaltung eingegangen. Neben den beiden parteilosen Walter Siegenthaler-Bühler und Christian Haueter-Flückiger kandidiert auch Dominik Blatti-Gobeli von der EDU.

Für die beiden Sitze der Gemeinderäte Bernhard Gerber (EDU) und Ueli Heim (parteilos), die zur Wiederwahl stehen, sind hingegen keine Gegenvorschläge eingegangen, wodurch sie ab dem 1. Januar für eine weitere Legislaturperiode im Amt bleiben. Ebenfalls als still in die Kindergarten- und Volksschulkommission gewählt gelten Priska Müller und Niklaus Zahler (bisher) sowie Rita Blatti-Seewer (neu).