Entscheid Halbmarathon fällt am Donnerstag

OK will zuwarten

Traditionsgemäss folgt am Sonntag normalerweise der zweite Teil der Kandersteger Langlauf-Saga – der Volksskilauf. Ob der Halbmarathon über 21 Kilometer aber wirklich stattfinden kann, will das OK wegen der schwierigen Wetterverhältnisse erst am Donnerstagabend entscheiden. Fällt genügend Neuschnee, kommt der Swissloppet-Event doch noch zustande, und die Teilnehmenden treten um 11.15 Uhr im Massenstart an.

Fest steht dagegen, dass der Craft-Kids-Cup vom 2. Februar durchgeführt wird. Hierbei misst sich der Nachwuchs von U-8 bis U-16 in freier Technik auf Strecken zwischen drei und zehn Kilo­metern. Das Rennen beginnt um 12.45 Uhr.