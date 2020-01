«Es wird sicher niemand mit dem Helikopter eingeflogen»

Neu bieten Sie gratis eine Sonntags-Matinée am 2. Februar um 11 Uhr in der Kirche Rougemont an. Da werden der Bratschist Gérard Caussé und der Cellist Clemens Hagen mit mir zusammen die Goldberg-Variationen BWV 988 von Johann Sebastian Bach in einer Transkription für Streichtrio spielen. Die Idee ist auch hier, das Festival noch breiter zugänglich zu machen.

Gratis ist auch das Kinderkonzert am 3. Februar um 10 Uhr in der Kirche Saanen. Es handelt sich um das zwischen 1940 und 1945 geschriebene Klavierwerk «Histoire de Babar» von Francis Poulenc. Das ist eine Vertonung der Geschichte des kleinen Elefanten Babar von Jean de Brunhoff. Hinzu kommt die Geschichte «Ferdinand der Stier» von Munro Leaf, mit Musik von Alan Ridout. Laurence Ferrari erzählt die beiden Fabeln und wird dabei von Jérôme Ducros und mir musikalisch begleitet.

Werden das die einheimischen Kinder verstehen können? Die Lehrkräfte der Schulen in der Region – dazu gehören die John F. Kennedy International School, das Institut Le Rosey und die Primarschulen im Saanenland – haben die beiden Bücher im Vorfeld auf Deutsch und Französisch erhalten. Gegenwärtig lesen sie die Texte in der Klasse, sodass sie in der Lage sein werden zu verstehen und hoffentlich auch zu geniessen, was Laurence Ferrari ihnen erzählt. Das Vorgehen mit den Schulen ist von der Festivaldirektorin Ombretta Ravessoud aufgegleist worden. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler sowohl für die klassische Musik wie für die französische Sprache sensibilisiert werden.

Auf jeden Fall ist es Ihnen ein Anliegen, schon bei den ganz Kleinen anzusetzen. Wir wollen den Einheimischen und den Gästen mit ihren Familien in den Ferien ein abgerundetes Erlebnis bieten und ihr Interesse an klassischer Musik wecken. Und da gehören auch die Jüngsten dazu. Das Kinderkonzert findet schon zum zweiten Mal statt. Für beide Gratiskonzerte werden übrigens keine Tickets herausgegeben. Es lohnt sich also, frühzeitig vor Ort zu sein, um sich einen guten Platz zu sichern.

Mit dem Prix Thierry Scherz wird auch an den Gründer der SMG erinnert, der im Sommer 2014 freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Wie ist es für Sie, wenn Sie in diesen Tagen an Thierry Scherz denken? Dass er nicht mehr unter uns weilt, macht mich traurig. Dank ihm bin ich ja überhaupt erstmal in diese wunderschöne Gegend gekommen. Und mit dem nach ihm benannten Preis ist die Kontinuität gewährleistet, dass das Festival in seinem Sinn weitergeführt wird und die Idee, junge Musikbegabte zu fördern, weiterlebt. Der Prix Thierry Scherz ermöglicht der Gewinnerin oder dem Gewinner des jeweiligen Musikwettbewerbs, im folgenden Jahr in einem Profiorchester mit einem versierten Dirigenten mitspielen und auftreten zu dürfen.

Was berührt Sie besonders, wenn Sie auf die letzten vier Jahre zurückblicken? Die Freude des Publikums an den Konzerten und dass immer mehr Leute nicht nur von weiter her, sondern aus der Region den Weg zu unseren Konzerten finden. Das zeigt, dass unsere Arbeit geschätzt wird. Die Musik mit Freunden, auf der Bühne und mit dem Publikum zu teilen, ist für mich das Schönste.