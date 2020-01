Ferien in Ställen mit Militärzeltblachen

Schon 1925 beherbergte der Oberlehrer, Bauer und Bergführer Christian Hari die ersten Gäste in seinem Bauernhaus im Bonderlen. Als erstes Massenlager in Adelboden hatte er diese Unterkunft mit einfachen Mitteln eingerichtet. Seine Idee war, jungen Leuten die Möglichkeit zu bieten, mit wenig Geld Ferien machen zu können. Dadurch hoffte er, dass mehr Leute nach Adelboden kommen und so später auch als Ferienwohnungsmieter oder Hotelgäste das Dorf beleben würden.