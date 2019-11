Fremd sein in Musik und Literatur

Alle musikalischen Werke auf dem Programm wiesen aber fremd anmutende Elemente auf oder waren allgemein verfremdet, da ursprünglich nicht für Violine und Harfe komponiert. Letzteres trifft allerdings nicht auf Camille Saint-Saëns’ «Fantaisie» zu, die vom Komponisten tatsächlich für dieses Instrumentenduo geschrieben wurde. Doch sie enthält Teile, die zumindest dem zeitgenössischen Publikum fremd und futuristisch vorgekommen sein dürften.

Fremd waren für das Publikum der Vesper vermutlich die Komposition «Breeze» für Violine Solo der jungen Russin Victoria Borisova-Ollas oder die für einmal nicht gesungenen Lieder von Robert Schumann, da entweder zu modern oder zu verfremdet. Bezüglich der Virtuosität und Sensibilität der beiden Interpretinnen waren sich aber alle einig – die beiden waren einfach grossartig.

Zwischen den Musikstücken las Stephan Mathys die heiter-nachdenkliche Geschichte «Zweifamilienhaus» aus seinem Buch «Vor dem Fenster» vor. Das marode Haus, das in der Erzählung abgerissen wird, steht in Wahrheit immer noch – dessen farbenprächtig bemalten Wände können den Betrachter immer noch in fremde Welten entführen.

Sinkende Zuhörerzahlen

Die Zuschauerzahlen der Vespern ist in den beiden letzten Jahren von durchschnittlich 100 pro Konzert auf 60 zurückgegangen. Die Gründe dafür seien schwierig zu beurteilen, meinen die Organisatorinnen; das könne vom Datum über das Programm, die (unbekannten) Musiker bis zu manchmal musikalisch sehr reich befrachteten Wochenenden reichen, oder es sei einfach Zufall.

Unterstützung bekommen die Organisatorinnen jedes Jahr von den Kirchgemeinden Interlaken/Gsteig und Unterseen. Das Familienkonzert sowie zwei weitere Vespern wurden zusätzlich von der Gemeinde Interlaken unterstützt. Diese Beiträge seien sehr wichtig, da die Kollekte nicht ausreichen würde, die Gagen und Werbeauslagen zu finanzieren.

Mit «Farben» als Jahresthema werden die sechs Vespernkonzerte 2020 besonders bunt, angefangen mit dem Auftritt von zwei Countertenören, einer Premiere auf dem Bödeli.