Frontal in Mauer geprallt: 56-Jähriger stirbt bei Unfall

Am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr kam es zu einem schweren Selbstunfall auf der Mäderen in Unterbach (Gemeinde Meiringen). Ein Auto war von Meiringen in Richtung Brienz unterwegs, als es aus noch zu klärenden Gründen auf der gegenüberliegenden Strassenseite von der Fahrbahn abkam. Das Auto fuhr ein kurzes Stück über eine Grünfläche bevor es frontal mit einer Mauer kollidierte.