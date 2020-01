Geht es nun voran mit dem Hochwasserschutz?

Der damalige Antrag des Gemeinderates, Nachtragskredite für den Hochwasserschutz von Engstlige und Kander (total 430'000 Franken) durchzubringen, scheiterte im März 2018 am Veto der Gemeindeversammlung. Die Gründe: das finanziell teure Vorgehen des Gemeinderates und die Nichtberücksichtigung einiger möglicher Massnahmen. Damit musste der Gemeinderat nochmals über die Bücher. Am Montagabend informierte er über die nun ausgewählte Variante, das heisst über den Wasserbauplan (WBP) Engstlige, über den das Stimmvolk am 9. Februar an der Urne abstimmt.