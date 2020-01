Grindelwald: Ein neuer Gemeinderat und eine Initiative

«Ich möchte Ansprechpartner und Sprachrohr für die Einwohnerschaft und die Medien sein und regelmässig offen informieren», sagte Grindelwalds Gemeindepräsident Beat Bucher. Gespräche mit Bucher sind auf Voranmeldung mit Angabe des Betreffs möglich. Am Dienstag, 14. Januar, hatte die erste Gemeinderatssitzung in neuer Besetzung stattgefunden, an der die Ressortvertei-lung einstimmig abgesegnet wurde.