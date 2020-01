Hanery-Cover-Konzerte: «Es könnte recht emotional werden»

«Mir gefällt, dass ich für jeden Song einstehen kann, was nicht gerade selbstverständlich ist»: Das antwortete Hanery Amman vor 20 Jahren auf die Frage, was ihm an seiner soeben veröffentlichen CD «Solitaire» gefalle.

Und tatsächlich: Als musikalischer Edelstein hat «Solitaire» bis heute nichts an Glanz verloren, die Songs klingen so frisch wie damals bei ihrer Erstveröffentlichung am 13. Mai 2000 und erfreuen sich bis heute grosser Radiopräsenz. Doch bis es so weit war, hatte sich Hanery Amman Zeit gelassen – ganz nach seinem Motto «Gut Ding will Weile haben»: Sein bis dato letztes Album «Burning Fire» war schon 1981 erschienen.