Hoch die Gläser auf die «Bijou-Brennerei»!

Der neue Brennofen von der Firma Arnold Holstein in Markdorf am Bodensee fasst ein Volumen von 150 Litern, wird befeuert mit Holz und verfügt über eine Feinbrand-Kolonne sowie einen handgefertigten Kupferkessel mit birnenförmiger Kuppel. Technische Details, die alle einem zu Ziel führen: einem möglichst langsamen Brennvorgang.

«Das ist das Geheimnis beim Brennen», verrät Rudolf Stähli. Die Anlage, deren Wert dem eines Kleinwagens entspreche, soll einen grösseren Spielraum beim Brennvorgang ermöglichen und ersetzt einen in die Jahre gekommenen Ofen. Der neue Ofen steht neben der grösseren mobilen Brennanlage in Reutigen, mit der Stähli im Sommer und Herbst als Lohnbrenner im Oberland unterwegs ist.

«Als ich die Anlage 1989 übernommen habe, war der Kundenstamm in der Lohnbrennerei vorwiegend aus der Landwirtschaft. Gegenwärtig sind noch 40 Prozent Landwirte, die Privatkunden und die Produktion der eigenen Brände haben in den vergangenen Jahren zugenommen», sagt Stähli, der mit seiner Frau Marlise in Einigen wohnt, wo sie ihre Disti-Boutique betreiben.