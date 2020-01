Hüttensanierung als Knacknuss

Personelle Wechsel

In verschiedenen Kommissionen gab es personelle Wechsel. Infolge des Rücktritts von Urs Hostettler wurde Vizepräsident Marc Trösch in die Tourenkommission gewählt. Er übernimmt zudem den Vorsitz der Publikumskommission, wo er den ausscheidenden Matthias Poschung ersetzt. Neue Umweltbeauftragte wird Claudia Busin anstelle von Gabriela Nava. Barbara Anderegg ersetzt ausserdem den zurückgetretenen Revisor Heinz Wyss.

Für 75 Jahre im SAC geehrt

Zahlreiche Mitglieder, die an der 146. Hauptversammlung am Samstagabend im Hotel Freienhof in Thun anwesend waren, wurden für 25-, 40-, 50-, 60- und 70-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Richard Neuenschwander (Jg. 1920) und Rudolf Roth (Jg. 1922), beide aus Thun, die an der Teilnahme verhindert waren, können gar auf 75 Jahre SAC zurückblicken. Durch Todesfälle hat die Sektion im Berichtsjahr zehn Mitglieder verloren. In diesem Zeitraum hat sich der Bestand insgesamt jedoch um 140 auf 2367 Mitglieder erhöht. Damit ist der SAC Blümlisalp einer der bedeutendsten Vereine in Thun.

Gesunde Finanzen

Die von Kassier Peter Feuz erläuterte Erfolgsrechnung 2019 schliesst bei einem Aufwand von 325'742 Franken und nach Abschreibungen von 47'399 Franken mit einem Gewinn von 14'918 Franken ab. Die 99 anwesenden Clubmitglieder winkten sämtliche Geschäfte durch.