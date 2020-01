Ice Magic: Zahlen auf Vorjahresniveau

«35'000 Gäste durfte Top of Europe Ice Magic bis nach den Festtagen begrüssen», teilt Christoph Leibundgut vom organisierenden Verein Chance Winter mit. Das sei ziemlich genau gleich viel wie vor einem Jahr. Der Hauptgrund für die erneut guten Besucherzahlen über die Feiertage sei das ideale Wetter. An den ersten 24 Betriebstagen hatten die Veranstalter nur vier Regentage zu beklagen. Die absoluten Spitzentage der laufenden Saison waren der 29. Dezember und Silvester. An beiden Tagen wurden je 2400 Eintritte registriert.