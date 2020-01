Illegal beschäftigt und ausgebeutet

Sie haben die ausländischen Arbeitenden auf Mandatsbasis meist als Reinigungskräfte an Dritte weitervermittelt und mutmasslich ausgebeutet, wie die Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten.

Bei der Polizeiaktion wurden sieben weitere Personen angehalten, alles Frauen. Sie wurden für Einvernahmen und Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht. Weiterführende Ermittlungen sind nach Angaben der Behörden noch im Gang.

Problem in der Branche bekannt

Bei der Gewerkschaft Unia heisst es auf Anfrage, dass Verstösse im Reinigungs- und Hauswirtschaftswesen immer wieder vorkämen.

In der Branche gibt es unterschiedliche rechtliche Verhältnisse. Sind Reinigungskräfte bei einem Betrieb angestellt, gilt ein Gesamtarbeitsvertrag, dessen Regeln eingehalten werden müssen. Anders ist die Situation bei Angestellten in Privathaushalten. Dort gibt es auf Bundesebene einen Normalarbeitsvertrag, der die Löhne verbindlich regelt. Die restlichen Arbeitsbedingungen sind in allfälligen kantonalen Normalarbeitsverträgen unverbindlich geregelt.