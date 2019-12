Im Jubiläumsjahr neuen Präsidenten gewählt

Im Jahr 1919 waren 21 Personen an der ersten Hauptversammlung des SAC Wildstrubel anwesend, die Sektion zählte damals 30 Mitglieder. Ein Jahrhundert später trafen sich 130 Mitglieder zur HV im Hotel Hari in Adelboden.

Der abtretende Präsident der SAC-Sektion Wildstrubel, Martin Dänzer, kann auf eine lange Laufbahn im SAC zurückblicken. Er wurde nicht nur für 50 Jahre SAC geehrt, sondern war 20 Jahre als Rettungschef und als Lawinenhundeführer tätig, zählt zu den Ehrenmitgliedern und war zusätzlich die vergangenen 16 Jahre als Präsident in der Sektion tätig. Sein Herzblut galt und gilt der Tätigkeit in der Sektion. Schon länger war es ihm ein Anliegen eine gute Nachfolge zu finden. Glücklich durfte er den «Führerpickel» an seinen Nachfolger übergeben.