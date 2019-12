Jubiläumsschau auf «einen der ehrlichsten Berufe überhaupt»

In Anwesenheit von Vertretern aus Politik, Tourismus, Presse und zahlreichen geladenen Gästen eröffnete die Ausstellung «100 Jahre Bergführerverein Gstaad-Lenk» am Samstag mit einer Vernissage. Vereinspräsident Peter Sollberger begrüsste seine Gäste mit einer kurzen Ansprache, die er aus Bergführersicht zum Beginn eines normalen Tages am Berg formulierte. Bevor der Gipfel erreicht wurde, womit der anschliessende Apéro gemeint war, übergab er das Wort an Armin Oehrli aus Gstaad, der den Verein von 1983 bis 1995 präsidiert hatte.