Klassische Rennen bei besten Verhältnissen

Die BOSV- und SSM-Meisterschaften in Gadmen fanden bei besten winterlichen Verhältnissen statt. Am Vormittag wurden die Einzelrennen in der klassischen Technik und am Nachmittag die Staffelwettkämpfe in der freien Technik durchgeführt. In der Nacht vor dem Rennen fielen rund 20 cm Neuschnee. Dies gab den Organisatoren einen Mehraufwand, dafür den Rennläuferinnen und Rennläufern ein echtes Wintererlebnis.