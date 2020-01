Kleines Jubiläum für die Patrouille Suisse

Zwei Schweizer Visitenkarten, eine Flugshow: Zum sechsten Mal sorgen die Patrouille Suisse und die Swiss am Lauberhorn für ein Luftspektakel.

Im Einsatz diesmal wieder ein Airbus A-320 der Swiss, nachdem die Schweizer Fluggesellschaft zwischenzeitlich mit dem Bombardier CS300 am Lauberhorn ihre Aufwartung gemacht hatte.

Die Patrouille Suisse selbst ist schon seit 20 Jahren ein spektakulärer Teil der Show am Lauberhorn. Ob die Flüge auch am Freitag (13.20 Uhr) und am Samstag (11.40 Uhr) wieder bei so tollem Wetter durchgeführt werden können, ist zu bezweifeln, werden doch Bewölkung und Niederschläge erwartet.