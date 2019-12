Noch mit 90 Jahren zeigte sich Oskar Buchs unermüdlich im Schaffen, erfinderisch in seinen Motiven und energiegeladen für seine Kunst. Die geistige Frische und seine körperliche Fitness, die der Pfeifenraucher und Genussmensch bis ins hohe Alter halten konnte, trieben ihn an, als sei ein Ende noch lange nicht in Sicht. Nun ist Oskar Buchs am 1. Oktober nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen gestorben.