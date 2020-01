Lars Rösti fehlten drei Hundertstel zum Podest

Vortagessieger Stefan Rogentin war auch am Samstag sehr schnell unterwegs, stürzte aber im Kernen-S und zog sich eine Prellung an der Hüfte zu. «Ich erhielt einen Schlag, prallte gegen eine Matte und schlug heftig auf der Piste auf», berichtete der Bündner.

Rösti egalisiert Bestresultat

Am Freitag stand Lars Rösti am Start bereit, als der vor ihm Gestartete stürzte und das Rennen eine halbe Stunde lang unterbrochen werden musste. Am Samstag stand Rösti mit der Nummer 8 am Start... als der Fahrer mit der Nummer 7 stürzte. Unterbruch des Rennens.

Der 22-jährige Speedspezialist aus St. Stephan liess sich aber nicht aus dem Konzept bringen, meisterte diesmal auch die Panoramakurve oberhalb des Hundschopfs – wo er im ersten Rennen viel Zeit verloren hatte – gut und etablierte sich mit lediglich 42 Hundertstelsekunden hinter dem Führenden auf Platz 3.

Noch standen jedoch 60 Fahrer oben. Als aber einer nach dem andern hinter dem Simmentaler zurückblieb, kam dieser zum Schluss: «Mi Zyt isch villicht gar nid so schlächt.» Wie wahr! Rösti war erst einmal auf dem Podest einer Europacup-Abfahrt gestanden: im vergangenen Winter in Kitzbühel als Dritter.

Dass er dieses Ergebnis egalisieren konnte, verhinderte der mit Startnummer 28 gestartete Ralph Weber, der wie bereits am Freitag auf Rang 3 fuhr. 3 Hundertstelsekunden war er schneller als Rösti. Wären die beiden gleichzeitig losgefahren, hätte Röstis Rückstand im Ziel ganze 79 Zentimeter betragen.