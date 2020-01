Nach Babyfund: Noch in U-Haft

Seit einer Woche sitzt die Mutter des am 4. Januar in Därstetten aufgefundenen Neugeborenen zusammen mit einem Mann aus ihrem unmittelbaren Umfeld in Untersuchungshaft. Das um allfälligen Absprachen und Beeinflussungen vorzubeugen.

Daran hat sich nichts geändert, wie Kapo-Sprecher Christoph Gnägi am Mittwoch auf Anfrage sagte. «Es gibt nichts Neues, die Ermittlungen laufen.» Auch der Gesundheitszustand des am 3. Januar im Werkhof ausgesetzten Säuglings sei unverändert. Eine Prognose zu den Überlebenschancen stehe weiter aus, so Gnägi.