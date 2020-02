Neue Präsidentin, neuer Ehrenpräsident Die neue Präsidentin der Fischereipachtvereinigung Interlaken heisst Vera de Spindler. Ihr Vorgänger Peter Fiechter wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Sibylle Hunziker

Vera de Spindler und ihr Vorgänger Peter Fiechter. Foto: Sibylle Hunziker

7557 Stunden Freiwilligenarbeit haben die 645 Mitglieder der Fischereivereine Unterseen, Ringgenberg-Goldswil, Grindelwald und des Oberländischen Fischereivereins Interlaken 2019 geleistet. Sie haben zum Beispiel Forellen für den standortgerechten Besatz der Bäche aufgezogen, Renaturierungen und Gewässerputzaktionen unterstützt oder in Fischereigrundkursen nicht nur Wissen übers Fischen, sondern vor allem auch über die Fische, ihre Lebensweise und ihre Umwelt vermittelt. Bei Bedarf spannen die Vereine in der Fischereipachtvereinigung (PV) Interlaken zusammen.

Grosse Fussstapfen

Geleitet wurde die PV Interlaken seit 2007 von Peter Fiechter, der auf die Hauptversammlung vom Freitag in Ringgenberg zurücktrat. Mitstreiter vom PV-Vorstand und vom kantonalen Fischereiverband BKFV berichteten vom unermüdlichen Einsatz Fiechters für die Natur, der von praktischen Einsätzen bei Ufer- und Gewässerputzeten bis zum politischen Engagement als BKFV-Vizepräsident oder im Vorstand von Aqua viva reichte. Seine Liebe zur Natur und seine Freue an ihrer Erkundung gab Peter Fiechter schon seit 1990 in Fischereigrundkursen weiter, und er organisierte auch die ersten Fischereikurse in der Region, die sich explizit an Frauen wandten.

Für seine Verdienste ernannte die PV ihren scheidenden Präsidenten zum Ehrenpräsidenten. Fiechter meinte, dass er an die Arbeit von Vorgängern wie Ehrenpräsident Hans Michel anknüpfen und auf ein gutes Team zählen konnte. Der Meinung war auch die PV, und so gab es am Freitag auch ein neues Ehrenmitglied: Melchior Amacher hatte 13 Jahre für den Fischereiverein Ringgenberg-Goldswil im PV-Vorstand mitgearbeitet, den Fischbesatz der PV-Pachtgewässer Saxetbach und Depotseeli betreut und überall tatkräftig angepackt.

Damit tritt Vera de Spindler in grosse Fussstapfen: Die angehende Umweltingenieurin wurde am Freitag mit Applaus als neue Vertreterin für Ringgenberg-Goldswil und als neue PV-Präsidentin gewählt. Für ihre Arbeit kann sie auf einen gut eingespielten Vorstand und in nächster Zeit auch auf die Unterstützung ihrer Vorgänger zählen. So bleibt Peter Fiechter in der Begleitgruppe zum Kleinwasserkraftwerk im Sousbach.

Kantonale Projekte

Auf dem Tätigkeitsprogramm für 2020 steht neben regelmässigen Aufgaben wie dem Fischereigrundkurs auch die Erfolgskontrolle beim Fischaufstieg im Interlakner IBI-Kraftwerk. Zudem helfen gestandene Fischer beim Sammeln und Dokumentieren von Forellenschuppen und -innereien für ein Projekt des Wasserforschungsinstituts Eawag. Über das neue Projekt, aber auch über das langfristige Felchenüberwachungsprogramm des Kantons und über Fischereiliches und Renaturierungen orientierten Fischereiaufseher Martin Flück und Andreas Hertig vom kantonalen Fischereiinspektorat.