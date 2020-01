Ohne Verbissenheit an die Special Olympics

Die Schweizer Wintersportorte der Stunde heissen Adelboden, Wengen und Villars-sur-Ollon. Villars? In der Tat. Im medialen Windschatten der Skiweltcuprennen finden im Waadtland vom 23. bis 26. Januar die National Winter Games 2020 statt. 619 Athletinnen und Athleten mit einer geistigen Beeinträchtigung messen sich dabei in verschiedenen Wintersportdisziplinen. Mit dabei sind auch acht Mitarbeitende der «Bergquelle – Wohnen und Werken» in Zweisimmen.