Das Seaside Festival ist neu in den Händen eines Konzertmultis

CTS Eventim ist Marktführerin in Europa und damit Gegenspielerin der amerikanischen Firma Live Nation. Die Ankaufspolitik der beiden grössten Player führt immer stärker in ein eigentliches Duopol: Für kleinere Veranstalter wird es schwieriger, zwischen den Grossen zu bestehen. Das liegt auch daran, dass Musik-Stars zunehmend exklusive Verträge mit Live Nation oder CTS Eventim abschliessen und in der Folge nur noch an Anlässen ihres Partners auftreten dürfen. Die Stars lassen sich für unabhänige Festivals nicht mehr buchen.

Auch wenn die Konzentration in der Eventbranche die Vielfalt des Angebots zu schmälern droht und die Festivals zu austauschbaren Veranstaltungen verkommen könnten: Für das Seaside in Spiez ist die Entwicklung zunächst nicht unbedingt schlecht: So ist es möglich, dass das Festival künftig leichter an grosse, zugkräftige Bands kommt.

Das Seaside-Festival ist indes nun nicht direkt ein CTS Eventim-Festival. Es wird künftig von der CTS-Tochter Gadget abc Entertainment Group geführt. Diese Tochtergesellschaft ist ein Zusammenschluss des bisherigen Seaside-Veranstalters Wepromote mit den weiteren Schweizern Veranstaltern Abc Productions und Gadget.

Philippe Cornu und Sacha Altermatt beleiben Festivalleiter

In Spiez bleibt die Führungscrew mit Philippe Cornu und Sacha Altermatt am Ruder. Bei allen Festivals der Gruppe soll die regionale Verankerung sowie die breite Abstützung über die freiwilligen Helferinnen und Helfer ebenso bestehen bleiben wie die regionalen Büros mit ihren Realisierungs- und Marketingaktivitäten. «Wir freuen uns sehr, mit starken Partnern die Zukunft des Seaside Festivals nachhaltig zu etablieren», versicherte Philippe Cornu.

Das Seasidefestival in Spiez fand erstmals im Sommer 2017 in der Spiezer Bucht statt. Der Neuling etablierte sich rasch in der bereits gut gesättigten Schweizer Festivalszene. Mit Philippe Cornu stand von Anfang an ein Urgestein der Festivalbranche am Steuer. Cornu war jahrelanger Booker des Gurtenfestivals. 2018 trennten sich dann die Wege.