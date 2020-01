Pistenarbeiter kämpfen am Lauberhorn mit Neuschnee

Einmal mehr fordert Petrus die Veranstalter der legendären Lauberhornrennen heraus: In der vergangenen Nacht fielen im Dorf Wengen fünf Zentimeter Schnee. Am Hanneggschuss waren es 15 Zentimeter und an der Minschkante in der Wengernalp 22 Zentimeter. All dieser Neuschnee muss bis zum Morgen aus der Strecke entfernt sein.