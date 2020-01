Plastikabfälle im Gewässer: Exekutive ruft dazu auf, korrekt zu entsorgen

Der Fischereiverein Oberhasli bewirtschaftet und pflegt seit Jahrzehnten den Aarebinnenkanal von Balm bis in den Brienzersee. «Leider muss eine zunehmende Vermüllung der Gewässer festgestellt werden, was dem Fischbestand sehr schadet», teilt der Gemeinderat mit. «In den letzten Jahren hat das Ausmass an Plastikabfällen enorm zugenommen.»