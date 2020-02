Remo Käser löste Versprechen ein Am Skilift den Bügel von Schwinger Remo Käser gereicht bekommen? Das war letzten Sonntag im Skigebiet Betelberg möglich.

Remo Käser: Für einen Tag Bergbahnangestellter. Video: zvg

An der Generalversammlung der Lenk Bergbahnen im letzten Oktober wettete der Schwinger und mit der Lenk verbundene Remo Käser richtig, dass bereits am selben Tag die ersten 10 Prozent der 3,3 Millionen Franken gezeichnet würden. Es ging um die im Mai 2019 lancierte Kapitalerhöhung um 3,3 Millionen, damit wichtige Investitionen in die Zukunft des Unternehmens und des Gesamttourismusgebiets getätigt werden können. Käser behielt recht.

Inzwischen wurde die Kapitalerhöhung erreicht, erste Massnahmen wurden angestossen. Am Sonntag löste Remo Käser nun mit einem Arbeitstag im Skigebiet Betelberg seine Wettversprechen ein. Er kontrollierte mit dem Rettungsdienst frühmorgens die Pisten und stand in Tal-, Mittel- und Bergstation der Sechser-Gondelbahn bereit, um beim Skiverlad und den Kindern beim Ein- und Ausstieg zu helfen.

( sp/pd )