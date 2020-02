SAC-Sektion Wildhorn feiert runden Geburtstag

An der jährlichen Hauptversammlung der SAC-Sektion Wildhorn trat Kurt Rösti nach 14 Jahren als Hüttenchef zurück. Sein Nachfolger heisst Dominique Schneider. In einem Jahr wird auch Kassierin Rosa Briggen ihr Mandat an Lilian Mösle abgeben.

Manfred Lempen wurde für seine Dienste während mehr als 50 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt. Rund um das 100-jährige Bestehen der Sektion Wildhorn findet am 20. Juni im Gemeindesaal Zweisimmen nebst einer Reihe von Anlässen ein grosses Jubiläumsfest statt.