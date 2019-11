Schlossberg-Parking: Jahresziel schon nach neun Monaten erreicht

Der Geschäftsführer der Parkhaus Thun AG führt weiter aus: «Wir haben uns aufgrund der Frequenz- und Umsatzwerte der bestehenden drei Parkhäuser für das erste Betriebsjahr einen Ertrag von 600'000 Franken als Ziel gesteckt.» Dabei sei berücksichtigt worden, dass in der Schweiz die vollständige Akzeptanz einer neuen öffentlichen Parkieranlage in der Regel mehrere Jahre dauere. «Und dann das: Bereits im August, also nach neun Monaten, hatten wir das Jahres-Umsatzziel erreicht.»

Ziemlich genau 300'000 Einfahrten wurden im ersten Jahr registriert – bei 310 Parkplätzen. Im gleichen Zeitraum brachten es die Parkhäuser im Grabengut und an der Aarestrasse bei mehr als doppelt so grossem Parkplatzangebot auf je rund 330'000 Einfahrten.

Viele Passanten, viel Lob

Und wie sieht es bezüglich der Fussgängerinnen und Fussgänger aus, die das Parking als Durchgang benutzen? «Unsere Betriebswarte nahmen in den ersten Wochen Schätzungen zu den täglichen Passantenströmen vor, was über einen Monat zu 10'000 Personen führte, die durch das Parking schritten», sagt Andreas W. Maurer. «Nach unseren Beobachtungen dürften es inzwischen noch mehr sein.»

Wer etwa am Samstag oder während des Abendverkaufs die Fussgängerpassage zur Oberen Hauptgasse nutze, sei erstaunt über den pulsierenden Fussgängerverkehr. Als «aussergewöhnlich» bezeichnet Maurer die vielen spontanen Äusserungen der Parkhausbesucher und der Passanten allgemein gegenüber dem Betriebspersonal: So viel Lob, so viel Wertschätzung, so viele Interessenbekundungen zum Parkhaus, so viele persönliche Gedankenaustausche – das sei für das Team sehr motivierend.

Und: «Freude machen auch die vielen Schulkinder, die die neuen horizontalen und vertikalen Erschliessungen auf ihrem Schulweg mit ihren Fahrrädern nutzen.» Die Velos würden notabene stets vorbildlich und rücksichtsvoll geschoben.

«Kein neuerliches Waterloo»

Eitel Sonnenschein also rund ums unterirdische Parking? Nicht ganz. Sorgen bereitete der Parkhaus Thun AG das Wasser im Schlossberg. Von diesem ist laut Andreas W. Maurer eine grosse Menge vorhanden – «und der Grundwasserpegel variiert je nach Witterungsverhältnissen erheblich.» Das Parking sei zwar praktisch wasserdicht ummantelt, an der einen oder anderen Übergangsstelle habe es jedoch «das buchstäbliche Schlupfloch» gegeben.