Schilthorn: Schluss mit Wassertransport per Seilbahn

Am Schilthorn wird das Trink- und Gebrauchswasser für das Gipfelrestaurant bald nicht mehr mit der Luftseilbahn geliefert. Die Schilthornbahn will von der Schiltalp her eine Trinkwasserleitung zum fast 3000 Meter hohen Gipfel ziehen.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat es vor den Feiertagen das Baugesuch für die Druckleitungen eingereicht. Vorgesehen ist im laufenden Jahr der Bau der Leitung von der Schiltalp zur Zwischenstation Birg. Im kommenden Jahr soll die Leitung von dort hinauf zum Gipfel erstellt werden.