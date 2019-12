Schulsozialarbeit? Früher gings doch auch ohne

Am morgigen Donnerstagabend stimmt die Gemeindeversammlung in der Aula Chrümig (Beginn 20 Uhr) über die Einführung der Schulsozialarbeit in Wimmis in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Reutigen und Zwieselberg ab. Die Kosten für das dreijährige Pilotprojekt belaufen sich auf 66'000 Franken pro Jahr, wobei Wimmis rund 44'000 Franken zu übernehmen hat. Es geht um ein Pensum von 50 Stellenprozent. Die Gemeindeversammlungen von Reutigen und Zwieselberg haben ihrem Anteil bereits zugestimmt.