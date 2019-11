Sechs Tunnelelemente als Nabelschnur

Seit einigen Tagen fahren die Berner-Oberland-Bahnen (BOB) nicht mehr, Ersatzbusse werden eingesetzt. Bereits in fünf Wochen zum Beginn der Wintersaison soll der Bahnverkehr wiederaufgenommen werden. Der Grund für den Unterbruch ist der künftige Umfahrungstunnel in Wilderswil. Wer das Oberländer Dorf per Auto durchfährt, ist aktuell mit vielen Baustellen links und rechts konfrontiert, wobei der motorisierte Verkehr kaum behindert wird.