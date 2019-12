Sigristenteam wieder komplett

Nach dem Rücktritt von Andreas Strahm übernimmt Alain Rosset zur nebenamtlichen Teilzeitarbeit in der Kirche Faulensee auch Aufgaben in Einigen. Er teilt sie dort mit Elisabeth Bühler. Damit ist das Sigristenamt für beide Kirchen gesichert. «Mit Sylvia Knecht und Katy Zöllig als Stellvertreterinnen ist das Team wieder komplett», freute sich Kirchgemeinderatspräsidentin Esther Richard an der reformierten Kirchgemeindeversammlung (KGV) in Spiez.