Skatepark Haslital erweitert Öffnungszeiten

«Die Partner versprechen sich von der Zusammenarbeit eine Vereinheitlichung des Freizeitangebots sowie die Nutzung von Synergien.» Zusammen mit den weiteren Freizeitanlagen in Meiringen ist der Skatepark neu auf einem gemeinsamen Internetauftritt vertreten.

Fünf Franken Eintritt

Der Verein Dedicated Freestyle Club hat zudem den Eintrittspreis auf einen Betrag von fünf Franken (Tagespreis für alle Nutzer) angepasst. «Da in der Halle keine permanente Eintrittskontrolle gemacht werden kann, sind die Nutzer aufgefordert, den Eintrittspreis direkt in ein Kässeli, welches sich in der Halle befindet, zu bezahlen.»

Seit September arbeite zudem Kaspar Hösli aus Brienz bei der Jugendarbeit Haslital-Brienz. «Hösli ist selbst begeisterter Skateboarder und bringt als neu gewähltes Vorstandsmitglied frischen Wind in den Verein, wo er einen Teil der administrativen Aufgaben übernimmt.» (pd/sgg)

Neue Öffnungszeiten:Montag bis Freitag von 8.15 bis 22.30 Uhr; Samstag und Sonntag von 9.15 bis 19 Uhr. www.freizeitanlagen-meiringen.ch