Teufel am Ende – am Samstag wartet eine spannende Abfahrt

Einmal mehr ein infernalischer Untergang von Luzifer: Wie seit Jahrzehnten Tradition, wurde am Freiagabend beim Sportzentrum Mürren das urchige Ritual der Teufelsverbrennung zelebriert. Auf dass der Höllenmeister am 77. Inferno-Rennen keine Chance haben soll, sich einen der 1850 kühnen Volksabfahrer zu holen. Was nicht heisst, dass es heute zwischen dem Schilthorn und der Winteregg nicht brandheiss zugehen wird.