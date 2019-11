Schon nachdem der Gemeinderat der Stadt Thun hatte verlauten lassen, dass er die Freigabe des Thuner Beitrags an die Projektierung einer regionalen Schwimmhalle in Heimberg an Bedingungen knüpfe, war die Verstimmung beim Präsidenten der Genossenschaft Sportzentrum Heimberg unüberhörbar deutlich zu vernehmen. Dass der Verwaltungsrat nun die Reissleine zieht und das Projekt für den Hallenbadneubau (zumindest vorerst) stoppt, kann deshalb nicht wirklich überraschen.