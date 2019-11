«Unverpackt»-Welle ist auf Vormarsch

Erfolgreiches Crowfunding

Dass der 20 Quadratmeter grosse Laden im Vivera an der Oberlandstrasse 21 zustande komme, sei vorab dem erfolgreichen Crowfunding zu verdanken, welches 107 Unterstützer mit 10'049 Franken äufneten. Das Ziel von 7000 Franken wurde damit stark übertroffen und zeigt für die Initiantinnen das grosse Interesse quer durch die Generationen. «Eine Sympathisantin drückte mir am Bahnhof kürzlich spontan 100 Franken dafür in die Hand», erinnert sich Monika Lanz lachend.

«In der Startphase fallen keine Lohnkosten an, weil alle ehrenamtlich mitarbeiten.»Monika Lanz, Mitinitiantin des Spiezer «Unverpackt»-Ladens

Terminal für EC-Karten

Als ebenso wichtigen Beitrag zum Start bezeichnete sie die weitgehend ehrenamtliche Arbeit beim Gestalten der Verkaufsfläche samt Möblierung. Als grösste Anschaffung verweist sie auf die Glassilos zum Abfüllen von Lebensmitteln (siehe Bild). Dafür entfallen Kühlmöbel, weil weder Frischfleisch noch nicht haltbare Milchprodukte angeboten werden. Aufwendig bei den Einrichtungen war hingegen die Einhaltung der Lebensmittelverordnung. Installiert ist auch ein Bezahlterminal für EC-Karten – ein Muss bei der jungen Kundschaft.

Die Zeit wird es zeigen

Die Umsatzgrösse dafür, überleben zu können, ist laut Monika Lanz noch nicht absehbar. «In der Startphase fallen keine Lohnkosten an, weil alle im zehnköpfigen Team ehrenamtlich mitarbeiten», hält sie fest. «In dieser Zeit wird sich zeigen, wohin wir gehen.»

Gross und grün genug?

Ob Spiez gross und grün genug sei, um dem neuen Angebot das Überleben zu ermöglichen, wollte diese Zeitung wissen. Einerseits verweist Monika Lanz auf den beliebten Biomärit am Dienstag und am Samstag auf dem Kronenplatz und anderseits auf den vermehrten Aufwand der Kunden durch das Mitbringen von Gefässen zum Abfüllen von offenen Lebensmitteln, was die Reise in den nächstgelegenen «Unverpackt»-Laden in Thun aufwendig mache.

Öffnungszeiten und das Angebot, das bei Bedarf ausgebaut werden soll, finden sich unter www.unverpackt-spiez.ch.