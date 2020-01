Von der Juristin zur Hüttenwartin

«Kai, was machst Du dort oben?», hätten ihre Freunde gefragt, als die Juristin ihnen sagte, dass sie die Stelle der Hüttenwartin auf dem Mittellegigrat, rund 600 Meter unterhalb des Eigers (3'967 Meter über Meer) angenommen habe, sagte Kai Leonie Tschan gestern anlässlich ihres Referats am Internationalen Alpensymposium in Interlaken. Das Gelächter der rund 500 Teilnehmenden im Grand Hotel Victoria-Jungfrau hielt Tschan nicht davon ab, anschaulich darzulegen, dass es sich lohnte, diese Herausforderung anzu­nehmen.