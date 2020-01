Was ist die DNA von Spiez?

130'800 Logiernächte für 2019 – erneuter Rekord

Spiez verzeichnet im fünften Jahr in Folge ein Logiernächtewachstum. 2019 generierten Spiezer Gäste rund 130'800 Übernachtungen in der Hotellerie und Para­hotellerie. Dies ist das beste Ergebnis in Spiez seit 1990, wie am KMU-Treffen orientiert wurde. Im Vergleich zum Vorjahr (127'000) betrug die Steigerung 3 Prozent.

«Und dies, obwohl sich das Strandhotel Belvédère seit Ende September und das Bellevue seit Ende November im Umbau befindet.» Im letzten Jahr stiegen die Übernachtungen sowohl in den Ferienwohnungen/Airbnb (15,3 Prozent) als auch in den Hotels (84,7 Prozent).

Den Logiernächtezuwachs um 68 Prozent seit 2014 führt die Spiez Marketing AG auf die getätigten Investitionen der Spiezer Hoteliers in den vergangenen Jahren zurück, «welche nicht nur in die Erhöhung der Betten­kapazität, sondern auch in den Wellness- und Seminarbereich investiert haben». Hinzu kommen das breite und innovative Spiezer Angebotsportfolio sowie landschaftliche Schönheit und optimale Verkehrsanbindung. (pd/sp)