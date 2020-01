Willkommen im Wahlkampf

Die bürgerliche Mehrheit im Interlakner Parlament schickt die Umgestaltung und Erneuerung der Lindenallee an den Gemeinderat zurück. Wegen eines Details. Eines Details, das nicht in den Händen des Gemeinderates liegt. Die geschlossene Allianz aus SVP und FDP stört sich daran, dass bei der Haltestelle Lindenallee die Linienbusse nicht mehr in die Bucht einfahren, sondern auf der Strasse halten sollen. Schliesslich soll ja der Verkehr auf einer der Einfallsachsen von Interlaken nicht behindert werden. Das ist nur auf den ersten Blick verständlich.