«Wir haben gemacht, was möglich war»

Noch am Donnerstag trauten die Organisatoren der Nordic Days dem Wetter nicht – und sie sollten recht behalten. Am Samstag spielte Petrus noch mit: Der Langlaufunterricht in Gruppen wurde rege genutzt, das Konzert der Guggenmusik Seespitzfäger aus Nidau fand grossen Anklang, und das Nordic Team Race fand statt. Viele Gruppen starteten in schrillen Outfits. Am Craft-Kids-Cup mit Hamburger-Party nahmen 100 Kinder teil, das ist Rekord.