Zuhörbänkli in der Bahnhofshalle

«Gesprächspartnerinnen, die einfach mal zuhören, haben nicht alle.» Am Bahnhof Thun, am Ort des grössten Trubels, hier, wo der Alltag pulsiert, steht die gelbe, neue Holzbank. Darauf steht in grossen Buchstaben: Zuhören.

«Das Zuhörbänkli ist eine Einladung an alle, Platz zu nehmen und zu erzählen, was einem momentan auf dem Herzen liegt», erklärt der Erfinder des Zuhörbänkli, Franz Klopfenstein. Er hat auf dem Möbelstück, das im Sommer im Rahmen der Aktion «Thun nimmt Platz» der Stadt Thun hinter dem Rathaus stand, schon viele Stunden zugehört.

Als Helen Zita Schlatter erfuhr, dass die Aktion zu Ende gegangen war und das Zuhörbänkli nun in der Garage von Klopfenstein steht, wollte sie etwas unternehmen: «Dieses Angebot muss doch weitergehen», fand sie. Der Verein «Und», bei dem Helen Zita Schlatter tätig ist, fördert den Dialog der Generationen.

Franz Klopfenstein, Helen Zita Schlatter und weitere Menschen organisieren und koordinieren nun mit dem Verein «Und» dieses Angebot. Ein gutes Dutzend Freiwillige haben sich bereits gemeldet und ihr offenes Ohr angeboten. Am vergangenen Wochenende trafen sie sich, erhielten eine Schulung und weihten das Bänkli ein.