OK-Präsident Fuchs: «Wir sind bereit für das Jodlerfest»

Jodeln und Handharmonika

Kein bisschen nervös ist Fuchs an diesem Donnerstag, auch wenn es nur noch ein paar Stunden dauert bis zu seiner Eröffnungsansprache auf dem Rössliplatz. Doch vorher wird die Fahnendelegation des letztjährigen Austragungsortes des kantonalen Jodlerfestes, Wangen an der Aare, an der Bären-Ländte empfangen – musikalisch umrahmt von den Klängen der Alphorngruppe Jungfrau. Zur Mittagszeit werden die beiden Jodlerklubs Bärgecho und Brienz – letzterer mit OK-Präsident Bernhard Fuchs in seinen Reihen – für Unterhaltung sorgen, bevor der einheimische Handharmonika-Club aufspielt.

