Philippe Cornu will das Seaside Festival zur Legende machen

Der Himmel über der Schweizer Festivalszene ist alles andere als wolkenlos. Dem neuen Vibez-Open-Air in Biel fehlten letztes Wochenende die Besucher, dem alteingesessenen Blue Balls Festival Luzern droht der finanzielle Kollaps. Und auch andere Open-Air-Klassiker, die zu ihren besten Zeiten binnen Stunden «Ausverkauft!» vermelden konnten, buhlen noch um Publikum.

Tickets an beiden Tagen

Im Gegensatz zum «allgemein recht zurückhaltenden Tenor in der Festivalwelt», wie sich Philippe Cornu ausdrückt, steht die Situation beim Seaside Festival. Dieses veranstaltet der Stadtberner mit Geschäftspartner Sacha Altermatt in der Spiezer Bucht zum bereits dritten Mal – am 23. und 24. August. Mark Forster und Alvaro Soler sind am poppigen Freitag die grossen Namen, Bonnie Tyler und, vor allem, Herbert Grönemeyer jene am Klassiker-Samstag.

Der Vorverkauf gestaltet sich für die Seaside Festival AG erfreulich, wie deren Präsident Cornu sagt: «Die Zahlen sind besser als zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr.» Die Auflage 2018 war mit zweimal 10 000 Besuchern ausverkauft, an die Premiere 2017 waren 19 000 Musikfans gepilgert. Heuer stehen die Zeichen klar auf «Full House». Er gehe davon aus, so Veranstalter-Urgestein Cornu, dass man vor dem Festivalbeginn «ausverkauft» vermelden könne. «Womöglich schon Ende Juli oder in der ersten Augustwoche.»

Es sei nicht «nur» die Ruhrpott-Legende Grönemeyer, die für eine gute Nachfrage sorge, sondern auch das Freitagsprogramm. «Beinahe ausgeglichen» würden sich die Verkäufe beider Tage entwickeln.

Die Dreijahres-Mär

Spiez steht nicht für ein klassisches Festivalpublikum; es gibt weder 24-Stunden-Betrieb noch Campingplatz-Feeling. Es steht für eine etwas ältere, qualitätsorientierte und zahlungskräftige Klientel. Am Freitag ist sie im Schnitt 44, am Samstag 52 Jahre alt. Die Spiez Marketing AG betitelt das Seaside Festival in ihrem aktuellen Geschäftsbericht 2018 als «stilvoll».

Die Wohlfühlveranstaltung ist keine Eintages- respektive Dreijahresfliege. Auch wenn sich in der Bevölkerung der Irrglaube hartnäckig hält, dass die Macher mit der Gemeinde einen Dreijahresvertrag unterzeichnet haben. Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner stellt klar: «Die Veranstalter haben mit ihren Sponsoren Verträge über drei Jahre abgeschlossen, nicht mit der Gemeinde.»

Konkret bewilligt das Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental das Open Air Jahr für Jahr aufs Neue. Und auf Antrag des Gemeinderates. Dieser geht denn auch von einer Fortsetzung aus. «Wir haben bereits die Daten für die nächsten Jahre erhalten», so Brunner.

Philippe Cornu unterstreicht, dass die Festival AG zusammen mit der Kommune «einen langfristigen Event aufbauen will, der Spiez nachhaltig weiterbringt und der Spass macht. Denn einzig und allein darum geht es.» Für ihn ist es «ä huere Härzensaglägeheit». Er zieht einen Vergleich mit dem Gurtenfestival, das er 1991 wieder ins Leben gerufen hat. «Fast 30 Jahre später blickst du zurück und merkst, es ist legendär.» Seine Spiezer Mission sieht er denn auch auf dieselbe Art.

So weit ist es freilich nicht – die dritte Ausgabe soll aber möglichst dazu beitragen. Wie Cornu sagt, ist das Set-up des Geländes mit dem Seaside-Village, einer Art Food-Festival im Festival, und der Session-Bühne für Nachwuchs-Acts im Badi-Areal gefunden. Neu ist, dass das Nachtschiff zweimal pro Abend ablegen wird – jeweils vor und nach dem letzten Konzert. Letztes Jahr war dieses erstmals mit Musikfans nach Thun geschippert.

www.seasidefestival.ch (Berner Oberländer)