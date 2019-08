Rat lehnt Massnahmen des Kantons ab

Das Problem: Auf dem weitgehend geraden Streckenteil zwischen Boltigen und Reidenbach bis zur Einfahrt ins Dorf wird häufig zu schnell gefahren. Tempo 50 wird vor allem im Eingangsbereich des Dorfs praktisch nicht eingehalten. Anwohner Hans Matti kämpft seit Jahren für verkehrsbehindernde Eingriffe und Temporeduktionen. Schon seit vier Jahren misst er privat die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. «45 bis 60 Prozent der 5500 bis 10000 Motorfahrzeuge pro Tag fahren an dieser Stelle zu schnell.» So wurde Matti schon einmal in dieser Zeitung zitiert.

Smileys brachten Wirkung

Nun gibt es seit Anfang Jahr auch im Dorf 50er-Tempolimit-Tafeln. Diese wurden beidseitig im Doppel montiert. Seit Mitte Mai sorgen blinkende Smileys mit Grün- oder Rotanzeige für optische Klarheit und Motivation der Lenker, möglichst rasch das Tempo zu drosseln. «Es fährt kaum mehr ein Fahrzeug schneller als die erlaubten 50 km/h. Auch der Lärm wurde erträglicher.» Das vermeldete Hans Matti dieser Zeitung wenige Tage nach der Installation.

Die Smileys bei der Einfahrt nach Reidenbach zeigen ihre Wirkung: Die Automobilisten drosseln das Tempo – hier von nördlicher Richtung her. Bild: Kerem S. Maurer

Allerdings mit einem Haken, wie Matti einen Monat später mitteilte: «In 30 Tagen waren es total 181 073 Motorfahrzeuge. Davon hätten 17 157 eine Busse bekommen. Von diesen 17 157 waren 0,94 Prozent in Richtung Reidenbach zu schnell.» Sein Schluss: «Das Smiley ist sehr gut sichtbar.» In der Gegenrichtung ortet er Verbesserungspotenzial: «Von 17 157 waren 9,5 Prozent in Richtung Boltigen zwischen 56 bis 90 km/h schnell.» Das heisst für ihn: «Das Smiley Richtung Boltigen wird durch ein Kandelaber mit vielen Tafeln, Wegweisern und die Kurve verdeckt.»

In der Zwischenzeit hat Hans Matti der Begleit- und Arbeitsgruppe der Sanierung Dorfdurchfahrtsstrasse Reidenbach, Boltigen und Weissenbach den Rücken zugekehrt: Am 18. Juni ist er nach deren letzter Begehung ausgetreten. Er fühlte sich vielfach nicht ernst genommen und teils gedemütigt durch Mitglieder aus dem Gemeinderat, die in der Arbeitsgruppe mitwirkten. «Ich verstehe es so, dass der Gemeinderat, gestützt auf einen Antrag der Baukommission, sich einer formierten Einsprachegruppe unterworfen hat, die es fertiggebracht hat, ein jahrelanges, sehr kostspieliges Projekt zu ‹bodigen›.» So formuliert Matti einen seiner Austrittsgründe (Angaben zum Projekt siehe Kasten).

«Mit Hans Matti funktioniert das nicht», sagt Fred Stocker dazu. «Er kam immer mit starken Einzelforderungen und griff Mitglieder aus dem Gemeinderat an. Ich habe ihm gesagt, dass er weiterhin in der Arbeitsgruppe mitwirken soll. Aber dann muss er die Entscheide mittragen, darf nicht ausscheren und unseren Leuten in den Rücken fallen. Kürzlich hat er noch eine 30-km/h-Zone gefordert. Damit macht er sich völlig unglaubwürdig.»