83-jährige Velofahrerin von LKW angefahren

Am Freitag gegen 11.30 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der Mühlestrasse in Belp. Ein 43-jähriger Lastwagenfahrer war dorfeinwärts unterwegs gewesen, als zeitgleich eine 83-jährige Velofahrerin in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Auf Höhe der Belpbergstrasse beabsichtigte die Velofahrerin nach links abzubiegen, wobei es zur Kollision kam.