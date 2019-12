Auto bei Unfall in Bach geraten – drei Verletzte

Am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr kam es in Rüti b. Riggisberg zu einem Selbstunfall. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Auto von Rüti her in Richtung Gurnigelpass unterwegs, als es in einer Rechtskurve in der Nähe der Stockhütte aus noch zu klärenden Gründen links von der Strasse abkam. Das Fahrzeug fuhr in der Folge über ein Feld und kam schliesslich in einem Bach zum Stillstand.