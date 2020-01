Mit Bodenständigkeit zur exklusiven Safari

Fünf Länder in dreizehn Tagen, 200 bis 800 Kilometer pro Tag. «Früher habe ich immer über Rockstars gelacht, die nicht mehr wussten, in welchem Land sie gerade auf der Bühne standen.» Kevin Mahni sitzt auf einem durchgesessenen Sofa in der Turnhalle-Bar mit einem Bier in der Hand und schüttelt immer wieder ungläubig den Kopf, als er von seiner Reise im letzten November erzählt.